Dent May – What’s For Breakfast? (Carpark Records)

Tras sus dos extraordinarios últimos discos, las expectativas con la nueva música de Dent May estaban muy altas. What’s For Breakfast? sigue la estela de producción y sonido impecable de sus predecesores, con unos arreglos exquisitos y resplandecientes que tendrían a buen seguro la aprobación de Brian Wilson. Es en el fondo, y no en la forma, donde este disco se despega del previo Late Checkout (2021), que prácticamente conformaba una balada de principio a fin. Una balada digna, eso sí, del mejor Elton John.

Aquí sin embargo, May parece recrearse en estructuras y guitarras más afiladas, que, en auténticos taladros cerebrales como “One Call That’s All”, se dan la mano con el trabajo de otro californiano que lleva al siglo XXI el sonido Costa Oeste en sus discos en solitario: Albert Hammond Jr. Esa es la mayor novedad estilística del trabajo, pero los detalles de originalidad campan a sus anchas: los cambios de tempo en “You Already Know”, la base R&B en “Let’s Take It From The Top”, o la deliciosa intro en “Kiss Me In The Rain”, todo lo kitsch que puede ser, en una perfecta cabecera para una serie de los 80.

A destacar también la colaboración del dúo californiano Pearl & The Oysters en el tema “Time Flies When You’re Having Fun”, con una divertida nostalgia dosmilera en el videoclip. Precisamente de ese imaginario normcore bebe todo el disco, lleno de humor pero tremendamente cuidado en lo estético, ligero en apariencia pero con un gran poso de sorna y autoparodia.

Así pues, sin ser en mi opinión el mejor disco de May, el músico nos sirve doce canciones de estupenda apariencia y mejor digestión, incluyendo alguna flecha en forma de single que resonará en nuestras cabezas a su antojo una buena temporada. Así que, respondiendo a su pregunta en “The Simple Life” – Are you living the dream?, podemos responder que, durante algo más de media hora, estamos efectivamente viviendo el sueño.

Escucha Dent May – What’s For Breakfast?