Battosai nos presentan su álbum de debut

Battosai es un grupo gallego formado por Héctor Ojea (guitarras, voz), Roque Sampedro (bajo) y Nolo Chazo (batería). Ellos son unos enamorados de los 90 y su fascinación por el rock alternativo de aquella década se filtra en su música. De algunos de sus sencillos te venimos hablando desde hace algo más de un año en nuestra PlayList Emergente de la Semana. Después de publicar sus primeros temas, “Cuánto tiempo” (2019) y “12:21” (2020), en los últimos meses han lanzado varios sencillos de presentación de su álbum de debut, que se ha publicado hace apenas unas semanas. Por el camino, el grupo consiguió hacerse con el Premio Xuventude Crea 2020 de la Xunta de Galicia.

Finalmente, como hemos comentado, Battosai han lanzado su primer álbum, homónimo, hace apenas unas semanas. Un disco que confirma lo que avanzaban sus sencillos de adelanto: mucho rock alternativo de los 90, algo de punk rock y de grunge, guitarras poderosas y canciones que escupen ruido y potencia pero sin estar exentas de calidad melódica. El disco fue producido y grabado por Santi García en Ultramarinos Costa Brava (Viva Belgrado, Bala, Toundra, Adrift…) en marzo de 2021, siendo publicado el pasado 1 de octubre por Spinda Records. Battosai está disponible en diversos formatos, tanto en digital / streaming como en CD y también en una doble edición en vinilo limitada a 300 copias (150 negro + 150 rojo translúcido) numeradas a mano.

Aprovechando el lanzamiento del álbum, hemos hablado con el grupo para conocer algo más sobre ellos y su música.

Hola. Comentadnos, en primer lugar, quiénes sois y cómo se forma la banda.

Battosai está formado por Héctor (voz y guitarra), Roque (bajo) y Nolo (batería). La banda nace en 2018, inspirada en nuestros gustos compartidos por el rock de la década de los 90 y 00, como el grunge, el punk, el emo o el rock alternativo. Héctor antes tocaba la batería en grupos de la escena gallega como Ruxe Ruxe y Terbutalina, también tocó con Roque en el instituto. Después se unió Nolo al proyecto que venía de tocar en bandas como la Mekanika Rolling Band.

Está claro que os ha influido el rock alternativo de los 90. ¿Cuáles son vuestros grupos favoritos, vuestros primeros recuerdos musicales?

Nos gusta mucho el rock de los años 90 y 00, grupos como Nirvana, Soundgarden, Smashing Pumpkins, Foo Fighters, Deftones, Oasis, Dinosaur Jr., Feeder, Sunny Day Real State… Nuestros primeros recuerdos musicales son sobre todo la música de las series de animación que salían en televisión. En Galicia había un programa infantil que se llamaba “Xabarín Club” y echaban mogollón de series de animación japonesas. Todas esas melodías se quedaron grabadas en nuestra cabeza a fuego hasta el día de hoy.

¿Quizás de ahí el nombre de Battosai? ¿Por el anime y el manga?

Por supuestísimo que sí 😉

¿Qué otra música habéis estado escuchando durante la grabación del álbum que, quizás, haya podido influir en su sonido?

Pues además de los clásicos que comentábamos antes, hemos escuchado un poco de todo, bandas de antes y muchas bandas más actuales. Por ejemplo: Cala Vento, Agoraphobia, Tiny Moving Parts, Superheaven, Gyoza, Catorce, Disco las palmeras!, Turbo Kraks, The Wax, Violent Soho…

El disco ha salido el 1 de octubre y fue grabado en marzo. ¿Habéis tenido que cambiar algunos planes respecto a su elaboración por la pandemia?

Más o menos. Teníamos el disco grabado a modo de demo, y si no hubiera pandemia quizás lo hubiésemos sacado en ese formato porque no teníamos un duro. Pero gracias a Dios no lo hicimos, esperamos, ganamos el Xuventude Crea, nos contactó Spinda, lo volvimos a grabar en Ultramarinos Costa Brava y ahora suena increíble.

Y ahora que parece que las cosas van mejorando, ¿Cuáles son vuestros planes de futuro? Supongo que presentaréis el disco en vivo.

Pues antes de la pandemia teníamos cerradas varias fechas. Ahora mismo estamos intentando recuperarlas y cerrar más cosas tanto en Galicia como por el resto de la península.

Battosai es un disco absolutamente recomendable para amantes del rock alternativo y el grunge de los 90, también para quienes crecieron con Los Planetas o Standstill. A continuación puedes escucharlo al completo en la página de Bandcamp del grupo.