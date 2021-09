Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra primera PlayList Emergente de septiembre incluye canciones de Battosai, No Quiero, Siesta Inuit, Vicious Rooster, Muyaio, Sarajevo’84 y Cruceros Manzanares.

Battosai – Mentira

Hace algo más de un año te hablábamos, precisamente en una PlayList Emergente, del grupo gallego Battosai. Por entonces habían lanzado un par de sencillos, mientras que trece meses después se disponen a publicar su primer álbum. Un disco, del que te hablaremos en su momento, que saldrá con Spinda Records y para el que han contado con el productor Santi García (estudios Ultramarinos Costa Brava). De momento nos han adelantado tres temas, entre ellos este “Mentira” que salió hace una semana y en el que muestran su lado más ruidoso y sucio, deudor del grunge y el rock alternativo de los 90.

No Quiero – Buenos tiempos

No Quiero es una banda de Bilbao que pronto publicarán su primer álbum. El tercer sencillo que han publicado como adelanto, hace apenas un par de semanas, se titula “Buenos tiempos”. Una canción que rememora con nostalgia la banda sonora de sus propias vidas a base de guitarrazos y buenas melodías. También de grandes recuerdos musicales, como los que ilustran el vídeo que acompaña a esta nueva canción del grupo.

Siesta Inuit – Los cuentos de Poe

Siesta Inuit, el proyecto musical de Nathaniel Palacios, ha ido apareciendo regularmente en nuestra PlayList Emergente presentando las canciones que forman parte de su recomendable disco Namasté. Hoy mismo le toca el turno a “Los cuentos de Poe”, un tema por el que su autor siente especial predilección que está inspirada en los “Cuentos Macabros” de Edgar Allan Poe, y en las ilustraciones que para ellos realizó Benjamin Lacombe. La canción, ayudada por el ambiente generado por el guitarrista y productor Alberto Octavio, refleja el espíritu nocturno y bipolar que todos y cada uno de nosotros hemos abrazado en algún momento de nuestra existencia.

Vicious Rooster – About a revolution

Vicious Rooster es el proyecto musical del cantautor argentino afincado en Los Angeles Juan Abella. De él te hemos hablado alguna vez en nuestra PlayList Emergente. Ahora regresa con un nuevo tema, “About a revolution”, en el que sigue mostrando su versatilidad. Un cósmico viaje introspectivo que llama a los oyentes a reinventarse y a reunir las fuerzas para lograr sus sueños. “About a revolution”, nos cuenta, forma parte de un grupo de canciones grabadas hace ya más de cinco años que solo ahora están viendo la luz.

Muyaio – Especular es espectacular

Muyaio es un músico canario conocido por su banda Supertrópica que este año se estrena en solitario con su primer disco, previsto para el 15 de octubre. Todavía no hace un mes que te presentamos en nuestra PlayList Emergente su sencillo “Procrastinación is the enemy” y ya lo tenemos de vuelta con el tercer anticipo del que será su álbum de debut. Un tema con un título también ingenioso, “Especular es espectacular”, en el que colaboran otros dos reconocidos artistas musicales canarios, Arístides Moreno y Fran Baraja, con voces y timple.

Sarajevo ’84 – K-Pop

Sarajevo’84 es un grupo de música granadino formado por Miguel García (batería), Débora G. Izquierdo (PenélopeLaMala, bajo y coros), Óscar Romera (guitarra principal) y Andrés Martínez (voz y guitarra rítmica). De ellos te hablamos hace unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Hace unos días lanzaron un sencillo llamado “K-POP”, grabado y producido por Carlos Hernández y editado por Wild Punk Records. Se trata del primer anticipo del que será el primer álbum en formato largo de la banda, Da Club.

Cruceros Manzanares – Cristina (invítame a tu piscina)

Cruceros Manzanares es un grupo madrileño que se presentan a sí mismos como una banda de “caspa-pop” y cuya trayectoria arranca en 2019. Su primer sencillo, “Qué guay”, es una canción divertida, refrescante y veraniega que te presentamos este verano en nuestra PlayList Emergente. Aunque el verano ya hace unos días que nos dejó, hemos querido despedirlo con esta otra canción de Cruceros Manzanares, tan apropiada para combatir el calor como su anterior sencillo. Se trata de “Cristina (invítame a tu piscina)”, ha sido producida por Juan Torán, guitarrista de Joe Crepúsculo, y con ella cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!