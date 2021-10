Adele vuelve con ‘Easy On Me’, adelanto de su primer disco en seis años

Adele vuelve seis años después del exitoso 25 (2015) con un nuevo álbum. La cantante británica, una de las nuevas sensaciones del soul blanco de las surgidas en el siglo XXI junto a Amy Winehouse o terminó por despuntar, logrando un éxito mayoritario.

Después de una pausa de seis años para la cantante 15 veces ganadora del Grammy, da a conocer la primera pista de su cuarto álbum, 30, que saldrá el 19 de noviembre, en el que refleja la “confusión interna” que experimentó después de su divorcio de Simon Konecki en 2019. Un disco que sigue la tradición de todos sus lanzamientos que nombra con su edad en el momento de grabarlos, al igual que ocurrió en 21 (2011) ó 19 (2008).

Producido con Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Tobias Jesso Jr, Inflo y Ludwig Göransson, según la propia artista reconocía hace un par de días en la carta con la que sorprendió a todos sus fans en redes sociales (…) Este disco ha supuesto tres años de trabajo, en los que he aprendido muchas cosas sobre mí. Me he despojado de muchas capas, pero también he descubierto cosas nuevas, inesperadas. Me atrevería a decir que nunca en mi vida me he sentido más tranquila y plena que ahora (…). A lo que añade (…) Tras el dolor, he reconstruido mi casa y mi corazón con mucho esfuerzo… y este nuevo álbum lo narra (…).

La primera canción que conocemos de su nuevo álbum es “Easy On Me”, cuyo vídeo es una especie de guiño al de “Hello”, uno de los sencillos digitales más vendidos de todos los tiempos. Ambos fueron dirigidos por Xavier Dolan y ambos están ambientados en una antigua casa de campo.

Escucha ‘Easy On Me” de Adele