La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, nos asomamos a esta sección para compartir con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista confeccionada a partir de una selección, semanal, realizada entre la multitud de propuestas que llegan a nuestra redacción. Esta semana con la PlayList Emergente os presentamos las canciones de Daniel Ruiz, Ciccio, Isius, Last Man Standing, Going Solo, Néstor Rausell y Los Impostores, BeatLove, Battosai, Cabana y Bonaire.

Daniel Ruiz – Caught Between a Wall Made Of Ice and a Silent Goodbye

Daniel Ruiz ha publicado recientemente un nuevo single, “Caught between a wall made of ice and a silent goodbye”, adelanto de su nuevo disco que verá la luz este mismo viernes, Diamond Fanged Black Feline. Un disco publicado por Aiguamoll Records junto a Hidden Track Records. Un corte balada donde Daniel Ruiz quiere mantener el recuerdo de una noche mágica, de alguien que podría atraparlo o aplastarlo solo con un movimiento de ojos.

Ciccio – Mi droga

El polifacético artista (compositor, productor e intérprete) argentino afincado en España, Ciccio, presenta nuevo single “Mi droga”’. Con una línea más electrónica continuando con su anterior single (“Bueno o Malo”) y en palabras del artista: “la canción narra las consecuencias de un “amor adictivo” .

Isius – Come on over

El quinteto vigués Isius nos presentaron hace unas semanas “Come on over”, single adelanto de su nuevo álbum. Un disco que es el segundo de su carrera, responde al nombre de Fox & Castle y llega apenas un año después de que debutaran con Songs From Everywhere (Ernie, 2019). “Come on over” es una canción que trata sobre la vulnerabilidad que generan las relaciones de dependencia y que, en lo musical, recuerda a bandas como Nada Surf, Death Cab for Cutie, Lemonheads o Built to Spill.

Last Man Standing – St. Valentine

Last Man Standing es el nombre que Chechu Rodríguez, madrileño de 24 años que lleva tocando la guitarra desde los 9 años y componiendo desde los 17, ha escogido para su proyecto de indie folk en solitario después de haber tocado en diversas bandas. Entre sus referencias están Iron & Wine, Sufjan Stevens, Whitney, Caamp y Novo Amor. Su primer single, “St. Valentine”, se lanzó hace aproximadamente un mes y hoy te lo damos a conocer en nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Going Solo – En tu balcón

La banda de pop rock Going Solo, agrupación con varios singles en el mercado, lanzó el pasado mes de abril una canción para apoyar al personal sanitario en su lucha contra el coronavirus. Los beneficios recaudados se destinarán al Hospital del Mar de Barcelona, cuyo personal protagoniza el videoclip que acompaña a la canción, “En tu balcón”. Se da la circunstancia de que en dicho hospital trabaja Enrique Sánchez, que es enfermero además de uno de los guitarristas de la banda.

Néstor Rausell y Los Impostores – Ida y vuelta

Nestor Rausell y los Impostores están de vuelta con una canción titulada “Ida y vuelta”, su primera señal discográfica tras los dos EP’s, La Espera y Carreteras, editados respectivamente hace cuatro y dos años. El nuevo single, que viene acompañado de un videoclip dirigido por Fabio Mogrovejo, es también el adelanto de lo que será el primer disco largo de la banda, que recibe el nombre de Placeres Vacíos y contará con ocho canciones, que la banda ha finalizado en los valencianos estudios RPM junto al productor Roger García. “Ida y vuelta” es un trallazo inmediato de rock musculado, pero sin anabolizantes, que confirma a un compositor que sabe perfectamente dónde está y lo que quiere. El disco llegará en septiembre, pero antes saldrá otro single. ¡Permanezcan atentos! (Juanjo Frontera)

BeatLove – Avian heart

BeatLove es un dúo sevillano formado por Benjamín Jiménez y Myriam Fernández. Su música se caracteriza por el juego de voces envolvente sobre una música que combina calidez electrónica y vanguardia. En junio publicarán su primer álbum, un EP llamado Avian Heart que lanzará el sello Beautiful Accident. Uno de los adelantos del disco es este tema que le da título, “Avian heart”, cuyo vídeo, que muestra el proceso de creación de la portada del EP, se estrenó ayer mismo y hemos aprovechado para incluirlo en nuestra PlayList Emergente.

Battosai – 12:21

Battosai es una banda gallega formada por Héctor Ojea (voz y guitarras), Nolo Chazo (batería), Roque Sampedro (bajo) y Santiago Pajón (guitarra). Entre sus influencias se encuentran grupos de los 90 como Nirvana, Smashing Pumpkins, Sunny Day Real Estate o Soundgarden. Hace un par de meses lanzaron su segundo vídeo-single, “12:21”, en el que apuestan por un efecto VHS muy de los 90, su década preferida. Los subtítulos en japonés son un homenaje a un personaje del anime Kenshin, El Guerrero Samurai, que da nombre al grupo. En breve lanzarán su primer EP.

Cabana – Estatua de Sal ft. Frank T.

Cabana es un dúo formado por Alejandro Herrera (voz, programaciones) y Néstor Peñate (batería), ambos de origen y raíces canarias pero afincados en la capital. Destacados por sus directos, apuestan por un sonido que mezcla distintos estilos para conseguir un producto bailable y enérgico. Recientemente han publicado su EP Somos Fauna en el que se incluye este tema en el que colabora Frank T.

Bonaire – Luz de invierno

Bonaire es un dúo, formado por María Abellán junto al productor Javier Villalba, del que te hablamos hace un tiempo en 7 Minutos al Día. Entonces venían de publicar su primer EP, Los Veranos. En 2020 han lanzado su segundo trabajo, Los Inviernos, con cinco canciones pop compuestas por María en las que habla de momentos íntimos y nostálgicos, de desencuentros, de inseguridades que debemos dejar atrás. Como adelanto, unas semanas antes, nos dejaron esta “Luz de invierno” con la que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!