Ben Howard anuncia conciertos en Madrid, Bilbao, Santiago y Barcelona

Desde que Ben Howard lanzó Every Kingdom en 2011, su música ha evolucionado significativamente. En la actualidad, el artista londinense se mueve en un mundo de sonidos muy personales, que incorporan sutiles dosis de electrónica y le convierten en un artista único e inclasificable.

Su último álbum, Collections From The Whiteout, publicado en 2021, debutó en el primer puesto de las listas británicas y mantiene la magia de una discografía repleta de pequeñas joyas sonoras como «Only Love», «Old Pine», «I Forget Where We Were» o la más reciente «Sorry Kid».

Ben Howard lo estará presentando en cuatro ciudades el próximo mayo. Traerá sus directos intensos, apasionantes y poderosos a Madrid, Bilbao, Santiago y Barcelona.

Gira de Ben Howard

18 de mayo de 2023 en La Riviera de Madrid

19 de mayo en Santana 27 de Bilbao

20 de mayo en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela

25 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Entradas para Ben Howard

Entradas a la venta: 24 de marzo a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Preventa: 23 de marzo a las 10h para los registrados en www.livenation.es

Precios: €35€ (+gastos).

Política de acceso: Menores de 16 años, acompañados de padre, madre o tutor legal