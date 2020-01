Best Coast ponen fecha a su nuevo disco y estrenan single

Best Coast tendrán nuevo disco en 2020. La banda de Los Angeles liderada por Bethany Cosentino dan así continuidad a California Nights (2015), con un trabajo que vino anticipado por una canción llamada “For the first time”.

Lo nuevo de Best Coast se llamará Always Tomorrow y ya tiene fecha de publicación. El próximo 21 de febrero verá la luz un disco que coincide con la primera década de vida de la banda norteamericana. Un trabajo del que podemos escuchar una nueva canción, “Everything Has Changed” que llega acompañada de un divertido vídeo que ha sido dirigido por Ryan Baxley: