Te presentamos lo nuevo de Hypnodial

Hypnodial es el proyecto de música ambient de Ilia Rodríguez. Nacido en Bilbao en 1978, Ilia creció en el norte de España, y posteriormente residió 20 años en el Reino Unido y un año en Alemania. Descubrió la música a temprana edad, de la mano del compositor, pianista y arreglista norteamericano Ferde Grofé , pero también a través de los éxitos pop de Nena, Nina Hagen y Herbie Hancock, así como de pioneros del pop electrónico como Vangelis, Kraftwerk, Jean Michel Jarre y Tangerine Dream. Desde hace más de 25 años ha estado creando música diversa que ha visto la luz con diferentes denominaciones y a través de sellos como Profound Lore, Dark Descent, Weird Truth o Iron Pegazus.

Su debut como Hypnodial tuvo lugar a finales de 2017, una vez Ilia se había afincado en Mallorca, con el álbum Aether Alcoves, del que te hablamos en su momento en esta misma sección 7 Minutos al Día. Un disco hipnótico y envolvente que nos dejó una agradable sensación.

Posteriormente Ilia publicó la banda sonora original del thriller español Half an hour, disponible en formato digital y en CD. El regreso de Hypnodial se ha producido hace unos meses con un disco llamado Sub. Un trabajo que se compone de solo dos temas pero cuya duración lo equipara a un LP, ya que cuenta con dos mezclas del mismo tema, “Sub”, ambos superando los 25 minutos. En cualquier caso, de momento Sub no verá la luz en formato físico, ya que por ahora solo está disponible como lanzamiento digital. Todo el dinero de las ventas en este

formato irá destinado a Coral Reef Alliance (www.coral.org).

Sub incide en el carácter sinuoso y acuático de la música Hypnodial. Quizás más que nunca, puesto que se inspira en los paisajes y formas de vida submarinos. Una oda a la belleza del océano con la que puedes pasar una hora ensimismado con las dos versiones de este paisaje ambiental, casi cinematográfico, que ha tejido Hypnodial para su nuevo tema.

Aquí puedes escuchar Sub, lo nuevo de Hypnodial, su página de Bandcampdesde Spotify. También puedes hacerlo, y comprarlo si te apetece, en .