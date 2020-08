My Morning Jacket – The Waterfall II (ATO Records)

Echábamos de menos de My Morning Jacket y nos han dado la buena noticia de sacar un disco casi por sorpresa. La banda de Jim James vuelve cinco años después de entregar The Waterfall, con su continuación. De hecho, las canciones de The Waterfall II fueron concebidas en las mismas sesiones que las de su antecesor.

La octava entrega de My Morning Jacket completa y complementa de este modo a su obra anterior y hemos podido disfrutarlo casi por casualidad, porque aunque el material estaba grabado, había quedado guardado en un cajón; hasta que James quiso escucharlo durante sus paseos en época de pandemia y quedó gratamente sorprendido por la magia que transmitían algunas de estas composiciones inéditas. Lo que podría haber sido un álbum doble o venir acompañando a una futura reedición ampliada, finalmente se ha convertido en una unidad autónoma que sin duda merecía tal reconocimiento. Es por tanto momento de descansar de las continuas entregas en solitario y colaboraciones de su líder y de volver a recordar las grandes virtudes que los norteamericanos llevan demostrando hace más de 20 años.

The Waterfall II se abre con la hipnótica “Spinning My Wheels” y nos lleva de viaje en el resto de sus cortes por ese peculiar country folk que lo mismo nos acerca a la psicodelia en “Still Thinkin”, a la americana “Beautiful Love (Wasn’t Enough)”, al pop en “Climbing The Ladder” y “Run It” o las guitarras más afiladas de “Wasted”. Que contiene dos canciones conocidas como el groove casi funk de “Magic Bullet” y una “The First Time” que incluyeran en el recopilatorio Roadies (Music From The Showtime Original Series – Season 1) junto a artistas como Frightened Rabbit, Beast Coast, Robyn Hitchcock y otros.

Diez nuevas razones para mantener nuestro particular idilio con My Morning Jacket, a la espera de que vuelvan a grabar nuevo material.

Escucha My Morning Jacket – The Waterfall II