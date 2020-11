Bienvenido a los 90 – Novedades: Blues Pills, Clt Drp, Lucidvox, Naked Giants, Aua…

En el programa de hoy nos centramos en un montón de nuevas propuestas con discos que acaban de ver la luz.

Suenan:

01. Blues Pills – Rhythm in the Blood

02. Clt Drp – I Don’t Want to go to the Gym

03. Deftones – Genesis

04. Lucidvox – Knife

05. Naked Giants – Walk Of Doom

06. Narrow Head – Yer’ Song

07. Pj Harvey – To Bring You My Love (Demo)

08. Maya Hawke – Generous Heart

09. Eels – OK

10. Aua – Friendo

11. Kesha – Children of the Revolution (Angelheaded Hipster The Songs Of Marc Bolan And T. Rex)