Father John Misty adelanta otra canción de su nuevo álbum

Father John Misty regresa en 2022 con el que será continuación de su aclamado cuarto álbum, God’s Favorite Customer (2018). El próximo 8 de abril llega su nuevo disco, que lleva por título Chloë And The Next 20th Century, del que ya hemos podido escuchar una de sus canciones, “Funny Girl”.

Después de esa balada tranquila dirigida por un piano como si de un crooner se tratase llega “Q4”, una canción más animada, con Josh Tillman cantando sobre un autor que se desvanece en la oscuridad por encima de una orquestación exuberante, un clavicémbalo alegre y un bonito ritmo de batería.

Además, comparte el videoclip de la canción, que ha sido dirigido por Grant James

Escucha ‘Q4’ de Father John Misty