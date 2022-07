Blondie recopilan sus primeras grabaciones y comparte inéditos

Blondie echan la vista atrás. El próximo 26 de agosto se edita Blondie: Against The Odds 1974 – 1982, un portentoso recopilatorio que contendrá unas 120 canciones.

La banda de Debbie Harry, Chris Stein, Clem Burke, Jimmy Destri, Nigel Harrison y Gary Valentine compila sus grabaciones en un formato especial que contará igualmente con un libro con fotografías inéditas y declaraciones del grupo y sus productores Mike Chapman, Richard Gottehrer y Ken Shipley.

El set de súper lujo de 10 LP ofrece los seis álbumes de estudio: Blondie, Plastic Letters, Parallel Lines, Eat To The Beat, Autoamerican y The Hunter, e incluye cuatro vinilos adicionales de sesiones descartadas, caras B y demos. Entre estas rarezas están titulan ‘Plaza Sound’, ‘Parallel Beats’, ‘Coca Cola’, ‘Home Tapes’. La caja de vinilo viene con un extra de 10 pulgadas de tomas descartadas llamadas ‘Out In The Streets’ y un sencillo de siete pulgadas con la versión de la banda de ‘Moonlight Drive’ de The Doors y la demostración de ‘Mr. Turista’. En total, contiene 124 pistas de estudio.

La versión de 8 CD de Against The Odds ofrece efectivamente el mismo contenido de audio (124 pistas de estudio) que el gran paquete de vinilo, pero con las rarezas en dos CD adicionales (llamados «Home Tapes» y «Out In The Streets»). Si se pregunta cómo 52 pistas adicionales requieren tres CD en el conjunto independiente, mientras que el paquete de 8 CD ofrece las mismas 52 pistas adicionales con solo dos CD adicionales, la respuesta radica en el hecho de que 35 de las pistas adicionales se adjuntan a los álbumes, dejando 17 pistas en los dos CD temáticos finales (‘Home Tapes’ y ‘Out In The Streets’). El paquete de triple disco simplemente mezcla todo junto. Los ocho CD vienen en fundas réplica y se presentan dentro de un libro de tapa dura de gran formato de 128 páginas y estuche.

Blondie comparten «I Love You Honey, Give Me A Beer”, demo inédito que se terminó convirtiendo en “Go Through It”, corte con el que cerraba el álbum Autoamerican.

