Blur celebran los 25 años de ‘The Great Escape’ con un vinilo especial

El pasado mes de septiembre se cumplían 25 años de la publicación de The Great Escape de Blur al que le dedicamos un artículo especial donde desgranamos sus canciones.

Un 11 de septiembre de 1995 Blur lanzaban su cuarto trabajo, que llegaba tan solo un año después del exitoso e inspirado Parklife (1994). La idea era seguir recogiendo los frutos que aquél sembró, afianzar su papel en la escena y claro, vender muchos discos. Visto en perspectiva The Great Escape es un disco menor en su carrera, del que hasta el propio Albarn ha renegado más de una vez, a pesar de ello contiene buenas razones para seguir recordándolo como la cima de aquella trilogía de pop de las islas que podrían conformar Modern Life Is Rubish (1992), Parklife (1994) y éste.

Para celebrar su 25 aniversario, Parlophone Records lanza una versión en vinilo de edición limitada del cuarto álbum de los británicos. Esta versión del álbum, impresa en vinilo de color dividido de peso pesado (azul y blanco), solo está disponible en la tienda oficial de la banda londinense.

The Great Escape o Parklife 2, como se refirió a él en más de una ocasión su productor Stephen Street, es uno de los trabajos más icónicos del britpop. Ese pop de raíces claramente británicos en cuyas melodías se adivina el poso de referentes como The Beatles o The Kinks y cuyas letras llenas de ingenio retrataban a la sociedad de las islas, brotó casi espontáneamente en la cabeza de un Damon Albarn en total subidón creativo por la repercusión y el éxito de su anterior obra, lo que hizo que prácticamente enlazaran la promoción de uno con la grabación del otro.

El nº1 de “Country House” anticipaba exitazo para un álbum con todos los visos de superar en ventas al anterior, algo que no consiguieron (aunque se acercaron). El disco tuvo una gran repercusión y bien es cierto que contiene grandes canciones, pero queda lejos de algunas de sus entregas anteriores y posteriores, ya que no deja de ser una repetición o si lo prefieren, un perfeccionamiento en fórmulas ya conocidas de su propio catálogo.