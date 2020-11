The War On Drugs – LIVE DRUGS (Super High Quality / Popstock!)

Parece existir una regla no escrita que sugiere que, antes o después, cualquier formación que se precie debe poner en el mercado un álbum grabado en directo. Por su propia trayectoria (siempre ascendente) y el nivel mostrado durante la misma, el currículum de The War On Drugs ya admitía e incluso reclamaba un adorno de este tipo. Y es que el combo cuenta en su casillero con cuatro discos de estudio notables (cuando no directamente espléndidos), en lo que supone un generoso catálogo para elegir repertorio y asegurarse el triunfo de un producto como este.

Sobre todo porque, tal y como evidencia la presente referencia, el grupo en cuestión parece crecer exponencialmente al contacto mágico con un escenario, en lo que bien podría considerarse su hábitat natural. Diez son los temas capturados a lo largo de dos giras diferentes y ahora prensados en LIVE DRUGS (Super High Quality, 20), en una selección coherente, posicionada sin altibajos y ataviada con el buen gusto y esa lógica que siempre ha parecido presidir la carrera de los de Filadelfia. Las tomas aquí presentadas resultan con frecuencia engrandecidas con respecto a sus versiones de estudio, en un efecto que deriva directamente de todas las exquisiteces prestadas en directo por la banda de de Adam Granduciel y compañía.

Así destaca el despliegue inicial de “An Ocean Between The Waves”, el single “Red Eyes”, “Pain” o la ochentera “Eyes To The Wind”, mientras que el ecuador está presidido por los diez minutos prodigiosos de “Thinking Of A Place” enlazando con la recuperación de “Buenos Aires Beach” y una versión actualizada del “Accidentally Like A Martyr” de Warren Zevon. El sexteto se reserva para el cierre la exitosa “Under The Pressure” que, tras acoplarse con “In Reverse”, supone un convincente epílogo. Composiciones todas ellas que presumen de su consabida extensión y que, al calor del concierto, se presentan desarrolladas con ese tipo de calma mostrada por el que atesora el momento.

A pesar de su gusto por el detalle (ese siempre colocado con criterio), sucede que ésta es una actuación de gran realismo, casi orgánica, y de tal belleza e implicación que la empatía y admiración por sus artífices surgen en proporciones idénticas. Por su parte, las influencias alternadas de Tom Petty, Whiskeytown, Bruce Springsteen, Wilco, Bob Dylan o Townes Van Zandt son realzadas con orgullo, pero siempre en beneficio de la obra propia. Hay directos que puntúan por encima del mero complemento, y LIVE DRUGS (Super High Quality, 20) es un disco emocionante que captura y resume con precisión la faceta más vívida de una banda poco menos que imprescindible.

Escucha The War On Drugs – LIVE DRUGS