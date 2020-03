Bob Dylan lanza su primer tema original en 8 años

Bob Dylan nos sorprende en pleno confinamiento con su primer canción original en ocho años. Tras su reciente visita, sus habituales bootlegs o el repaso del cancionero clásico norteamericano con sus últimas entregasm, Shadows in the night, Fallen Angels o Triplicate, ya era hora de volver a componer.

Bob Dylan está de vuelta con “Murder most foul”, una canción de 17 minutos que versa sobre el asesinato en 1963 del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy.

Sus cuentas oficiales daban la noticia:

Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

Bob Dylanhttps://t.co/uJnE4X64Bb

— bobdylan.com (@bobdylan) March 27, 2020