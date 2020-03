Primavera Sound Barcelona se celebrará en agosto

Primavera Sound 2020 tenía previsto celebrarse del 3 al 7 de junio, con el objetivo de repetir el éxito de su pasada edición pero las circunstancias obligan a retrasarlo.

El cartel de esta cita que recordemos vino anticipada por la confirmación de Pavement y diez bandas como: Kim Gordon, Bikini Kill, Chromatics, Jenny Hval, Park Hye-jin y Mavis Staples, así como Sudan Archives, Les Amazones d’Afrique, La Favi, María del Mar Bonet y Lorena Álvarez.

A estos se sumaron nombres como Massive Attack, Bauhaus, Chromatics, The National, Young Thug, King Princess, C. Tangana, Britany Howard, The Strokes, Lana del Rey, Beck, Bikini Kill, Caribou, Tyler The Creator, Iggy Pop, King Krule o The Jesus & Mary Chain play Darklands.

Ahora el festival mueve sus fechas a agosto, concretamente entre los días 26 y 30. Os dejamos con su comunicado oficial:

Hay cosas que solo pasan una vez en la vida. La actual crisis sanitaria global del COVID-19 es, por desgracia, una de ellas. Pero no va a ser la única. La respuesta solidaria y colectiva de la sociedad ante esta emergencia perdurará durante mucho tiempo, y nos llevará a abrazar situaciones excepcionales para superar el desafío… y a abrazarnos literalmente una vez termine. Ante este escenario tan cambiante y ante las restricciones impuestas por las autoridades a la celebración de espectáculos públicos y a la libre circulación de personas –dificultando e imposibilitando en muchas ocasiones la participación de los artistas anunciados– y en coordinación permanente con la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona y el de Sant Adrià de Besòs, nos vemos forzados a posponer la próxima edición de Primavera Sound Barcelona por causas de fuerza mayor por todos conocidas. Nuestra absoluta prioridad siempre ha sido garantizar la seguridad de nuestro público, artistas y de todas las personas involucradas en el festival.

Por este motivo, atendida la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos, Primavera Sound Barcelona 2020 se celebrará del 26 al 30 de agosto. Nos sentimos en la obligación y responsabilidad de contribuir en la medida que podamos a la supervivencia de la escena de la música en directo, cuyo papel va a ser clave en el retorno a la normalidad tras esta situación absolutamente inédita y nunca antes afrontada por el sector cultural y todos sus agentes: artistas y sus equipos, agencias, promotores, salas, festivales, montadores, equipos técnicos y de producción, personal de barras, limpieza y seguridad, y en general las miles de personas implicadas en el sector. A todos y todas, gracias por su perseverancia y su implicación. Por nuestra parte, y con el imprescindible apoyo de Pull & Bear, Heineken y Desperados, adidas, Aperol, Lotus y todo el conjunto de patrocinadores del festival, vamos a emplear nuestros mejores esfuerzos en que este cambio impuesto a raíz de la actual crisis sanitaria global altere lo mínimo posible la programación del festival.

Las entradas ya adquiridas para Primavera Sound Barcelona 2020 seguirán siendo válidas para las nuevas fechas. Tras el cese de la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno de España así como de sus posibles prórrogas, ampliaremos esta información y se reactivará la venta de entradas. Por otro lado, en breve también ofreceremos más detalles acerca de NOS Primavera Sound Porto 2020. Os agradecemos enormemente vuestra paciencia y comprensión ante esta situación excepcional.

Vamos a afrontar esto todos juntos. Vamos a superar esto todos juntos. Y vamos a celebrar nuestro 20º aniversario todos juntos. Os esperamos en el Parc del Fòrum de Barcelona a finales de agosto. Primavera en verano, por una vez en la vida.

Los abonos se pueden adquirir desde 195 €.

Los abonos VIP están disponibles por 400 €.

Las entradas de día tienen un precio de 80 €.

Las puedes adquirir en su página web.