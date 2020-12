Georgia comparte versión del ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush

Georgia termina el año con una versión a una de sus mayores influencias, Kate Bush, de quien acaba de interpretar su popular “Running Up That Hill”.

Una de las piezas músicas universalmente icónica de la música y de la memoria reciente, “Running Up That Hill” corre profundamente dentro de la trama de la vida musical de Georgia , a la que sus padres introdujeron esta canción a temprana edad. El video que lo acompaña profundiza ese vínculo y es una colaboración especial con el bailarín contemporáneo Sid Barnes, hermano de Georgia .

La nueva versión grabada fue producida por un colaborador de hace mucho tiempo, Mark Ralph, mientras que el video fue dirigido por Charlie Di Placido .

Sobre la canción, Georgia dice: “ Cerrar mis sets en directo con “ Running Up That Hill ” ha sido una auténtica alegría, y despertó la idea de grabarlo. Pero no empieza por ahí, Kate Bush ha sido parte de mi vida y una gran influencia en mi trabajo desde que empecé a cantar. Su música siempre fue interpretada por mi mamá y mi papá, y cuando comencé a entender la forma en que funcionaban el sonido y la producción, me embarqué en mi propio viaje íntimo y personal con su música. Para mí, esta es mas que una versión, es mas emocional, y una experiencia que voy recordar siempre”.