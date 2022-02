Bright Eyes anuncia la serie Companion, restacando viejo material

Bright Eyes ha anunciado un extenso proyecto de reedición / regrabación en Dead Oceans para 2022. La banda, que trasladó todo su catálogo de grabaciones al sello Secretly Group el año pasado, ha revelado planes para reeditar sus nueve álbumes de estudio acompañados de grabaciones adicionales creadas juntos en sus estudios ARC en Omaha.

La serie de reediciones del álbum se asociará con el lanzamiento de un EP complementario de cinco nuevas grabaciones de canciones contenidas en el lanzamiento original más una versión de un artista que encontraron particularmente inspirador en el momento de la grabación original. La serie Companion brinda a Conor Oberst, Mike Mogis y Nathaniel Walcott la oportunidad de revisar parte de su material anterior y volver a trabajarlo por completo, con la incorporación ocasional de algunos amigos. Este proyecto hará que lancen 54 nuevas grabaciones durante el próximo año.

Los primeros en recibir el tratamiento Companion el 27 de mayo son los primeros tres álbumes de Bright Eyes: A Collection of Songs Writed and Recorded 1995-1997, Letting Off The Happiness (lanzado inicialmente en 1998) y el icónico LP de 2000 Fevers and Mirrors.

Ya se pueden escuchar tres nuevas composiciones grabadas para la ocasión: “Falling Out of Love At This Volume”, “Contrast And Compare” (con Waxahatchee) y “Haligh, Haligh, A Lie, Haligh” (con Phoebe Bridgers).