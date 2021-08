Brisa Festival – Málaga (Jardín Botánico) Día 3 – 25/08/2021

Si las dos primeras jornadas del Brisa Festival transcurrieron con relativa placidez, el tercer día, último en la ubicación del Jardín Botánico, supuso un auténtico punto de inflexión gracias a ese torrente de carisma y magnetismo encarnado en la figura de Maika Makovski, una artista en mayúsculas, con una obra y un recorrido extensos y sumamente reivindicables, capaz de tocar prácticamente todos los instrumentos con la misma pericia, cantar con pasión absoluta y transmitir una energía desbordante que invita a sudar y sentir con la máxima intensidad. Acompañada de una banda donde la mayoría de sus miembros es capaz de rotar haciéndose cargo de los mandos correspondientes según la canción, lo suyo contagia amor por la música y supone una celebración contagiosa que sumerge al público en su particular carrusel de electricidad y color desde el segundo cero. Además, no era un concierto más para ella: su madre es malagueña y el componente emocional se pudo palpar en cada nota, en cada gesto.

A lomos del flamante MKMK (BMG, 2021), en el que ha subido la apuesta varios cuerpos, apostando por un sonido ambicioso, rico en matices y definitivamente escorado al rock de tintes clásicos, sin olvidar su talento para las melodías pop, el escenario se convirtió en una auténtica caldera donde sobrevoló un desfile de atinadas referencias a grandes nombres del pasado siempre vigentes (Tom Waits o David Bowie, por citar algunos), desplegado por unos músicos sobrados en técnica y tablas, capaces de transmitir sin apenas esforzarse, de manera auténtica y sin necesidad de recurrir a pose alguna. “Scared Of Dirt” abrió el fuego, y a partir de ahí, las descargas incendiarias se fueron sucediendo sin descanso. Ya fuera tirando de fondo de armario, como en las brillantes “Lava Love”, “The Gate” o “Number”, o coqueteando con el aire circense y teatral de mi favorita personal de su reciente entrega, “The Posse”, o ese arrebato tan setentas que es “Purpose” pasando por las imbatibles “Reaching Out To You”, “I Live In A Boat” o “Love You Til I Die”, lo suyo no concede tregua alguna y mantiene la tensión y la atención, jugando con pericia a modular la tensión del cancionero para sumir a la audiencia en una montaña rusa cuyo recorrido no deseas que termine jamás. En esta época dominada por sonidos urbanos y ritmos latinos, es toda una proeza congregar a una muchedumbre hambrienta de rock sin concesiones, de pop de muchos quilates e incluso folk atemporal e imperecedero. Todo sin aditivos, y directo a la yugular. Cocinado con mimo y entregado con una destreza y una seguridad irrefutables. Ver después a Mariana Pérez, partner in crime en esta torrencial sacudida, y a la propia Maika, firmando discos y dedicando tiempo, atención y cariño a sus seguidores vino a constatar, como si hiciera aún más falta, que estamos ante una artista a cuidar y valorar en su justa medida.

Antes, abrieron El Zurdo, capaces de caldear el ambiente con su rock con músculo y sabor añejo, en la onda de 091 o M-Clan, que supuso un agradable aperitivo en una noche donde mandaron las guitarras y las caderas acabaron pidiendo tregua.

