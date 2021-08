Explosions In The Sky anuncian disco que pone música a un documental

Después de casi dos años de gira mundial en apoyo de su aclamado álbum The Wilderness (2016), Explosions In The Sky se detuvo en el futuro para reflexionar sobre el pasado. Celebrando su vigésimo año como banda con un par de reediciones remasterizadas de los primeros clásicos, How Strange, Innocence (2000) y The Rescue (2005), se embarcaron en una serie memorable de conciertos de aniversario en 2019. Fue por entonces cuando se animaron a crear la partitura de un nuevo documental sobre un lugar con el que, como nativos de Texas, estaban muy familiarizados: el Parque Nacional Big Bend.

Ese documental, Big Bend: The Wild Frontier of Texas, se estrenó en PBS. La película de una hora de duración sigue íntimamente la vida de los animales nativos en medio de amplias vistas aéreas del icónico paisaje desértico que constituye una de las maravillas naturales más grandiosas del mundo. La banda puso estas miras en una mezcla inspirada, melódica y significativa de guitarra acústica, guitarra slide, cuerdas, piano, campanas y batería que se siente tan viva y diversa, y vasta y solitaria, como el lugar que representa.

Big Bend: The Wild Frontier of Texas es una película que explora el pasado y el presente del vasto y complicado paisaje que aún guarda innumerables misterios por descubrir. En Big Bend el grupo persigue un enfoque similar a su propio pasado y presente, y encuentra inspiración en todo lo que aún no se ha descubierto.

Explosions In The Sky toma esa fascinante partitura y la recontextualiza como un álbum independiente que han titulado Big Bend (An Original Soundtrack for Public Television) y se publicará el 1 de octubre. Esas breves señales se han expandido y transformado en un magnífico y reflexivo disco de larga duración que recuerda algunos de los momentos más mágicos y memorables de la banda de su legendaria historia.

Estas son las canciones de Big Bend (An Original Soundtrack for Public Television)

1. Chisos

2. Climbing Bear

3. Woodpecker

4. Spring

5. Flying

6. Camouflage

7. Swimming

8. Stories in Stone

9. Summer

10. Nightfall

11. Owl Hunting

12. Sunrise

13. Big Horns

14. Autumn

15. Cubs

16. Pallid Bats

17. Rains Legacy

18. Bird Family

19. Winter

20. Human History

Escucha ‘Climbing Bear’