CanelaParty 2021 desvela su cartel

En el mismo momento en el que se percataron de la imposibilidad de realizar el CanelaParty este año tal y como estaba previsto, los organizadores se formularon un firme propósito: el cartel de 2021 debía ser lo más parecido posible al que estaba anunciado en 2020.

Y bien, después de muchas semanas de trabajo titánico, cientos de mails, muchas llamadas/zooms/skypes y alguna que otra noche en vela, han conseguido su objetivo: todos los artistas incluidos en el cartel de 2020, a excepción de Rata Negra y The Coathangers, confirman su presencia para la edición 2021, incluyendo a IDLES, una de las bandas más solicitadas del panorama internacional. Dos bajas que duelen en un line up de ensueño pero, a veces, las agendas no cuadran.

También habían prometido sumar nuevos nombres al cartel para así tener una edición más brutal aún… Y aquí están: PUP (CAN), Preoccupations(CAN), Cate Le Bon (UK), Mujeres, Happyness (UK) y Corridor (CAN).

Nos queda un año por delante y mucha incertidumbre, pero desde CanelaParty confían en poder celebrar su 14º edición entre el 11 y el 14 de Agosto 2021 con su público fiel. Si de un año a otro las ganas de Canela eran locas, en este superan todos los niveles. La fiesta más grande jamás contada está por llegar.

Así queda el cartel del CanelaParty 2021:

BAIUCA, BRONQUIO, CALIFATO ¾, CAMELLOS, CAROLINA DURANTE, CATE LE BON (UK), CHAQUETA DE CHÁNDAL, CORRIDOR (CAN), DAN DEACON (USA), DEERHOOF (USA), LOS ESTANQUES, GHUM (UK), HAPPYNESS (UK), IDLES (UK), JONATHAN BREE (NZ), KATE DAVIS(USA), LYSISTRATA (FR), LOS MANISES, MEDALLA, MELENAS, METZ(CAN), MUJERES, OMNI (USA), PARQUESVR, PREOCCUPATIONS (CAN), PUP (CAN), RAYO, LA TRINIDAD.