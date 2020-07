The Psychedelic Furs – Made Of Rain (Cooking Vinyl)

Los amantes del postpunk ochentero esperábamos con avidez la publicación de Made Of Rain, el regreso al estudio de los veteranos The Psychedelic Furs, casi tres décadas después del lejano World Outside (1991).

La banda de los hermanos Butler, coetáneos de Joy Division, Echo & The Bunnymen, Siouxsie & The Banshees, The Teardrop Explodes, The Cure, The Sound y tantos otros, atesoran una colección de himnos de pop oscuro que pocas formaciones de su generación pueden igualar. Nacidos a finales de los 70, estuvieron en activo hasta su separación en 1991 y una década más tarde, volvieron intermitentemente a los escenarios hasta nuestros días. Veinte años repasando una y otra vez joyas como “Dumb Waiters”, “Love My Way”, “The Ghost in You”, “Heaven”, “Heartbreak Beat” y tantas otras.

Sus nuevas canciones quizá no nos epaten como antaño, pero laten con pulso firme y nos los devuelven brillando con altura, no solo en un ejercicio de autoreivindicación, sino demostrando a todas esas bandas a las que tanto han influido, que The Psychedelic Furs aún son capaces de seguir sorprendiendo. Un inicio deslumbrante como “The Boy That Invented Rock and Roll”, tan Bowie, tan retorcidoa y a la vez tan bello, se convierte en un clásico instantáneo que nos hace reencontrarnos con la inconfundible voz rota de un Richard Butler que acompañado por el genial saxo de Mars Williams y el pulso que imprime esa base rítmica tan bien comandada por su hermano, siendo capaces de que la magia regrese y esos veintinueve años de espera se conviertan en pestañeo.

Quizá echemos de menos más pistas como ésta en Made Of Rain o las guitarras del añorado John Ashton, que daba ese toque tan personal a la música de los británicos; aún así, encontramos razones de peso para defenderlo gracias a las maravillosas letras de un Richard Butler ciertamente inspirado y a su producción, que consigue que ese sonido clásico tan característico, a la vez, suene contemporáneo, logrando grandes momentos en la retorcida “Come All Ye Faithful”, la desafiante “Don’t Believe”, el folk rock apasionado de “Wrong Train”, los desarrollos de “Ash Wednesday” o la oscuridad de “No-One“.

Tal y como ocurrió con The Go-Betweens, The Church o Echo & The Bunnymen, hay muchas razones para alegrarse de la vuelta de The Psychedelic Furs, que han entregado una digna continuación que sumar a una discografía indispensable.

Escucha The Psychedelic Furs – Made Of Rain