Hinds versionan “Spanish Bombs”, el clásico de The Clash

Han pasado solo unas semanas desde que se publicase The Prettiest Curse (Lucky Number, 2020), considerado unáninememente como el mejor disco de Hinds hasta la fecha y estamos a tan solo unas horas de que las madrileñas den su primer concierto después del confinamiento, en el marco de las Nits del Fòrum, en Barcelona, en el primer concierto que se retoma del ciclo tras el parón de los últimos días.

Pero las madrileñas no pueden parar de crear, y más aún cuando se trata de rendir culto y pleitesía a una de las bandas fundamentales no solo en el imaginario de las Hinds, sino del punk, el rock y la música contemporánea de los últimos cuarenta años largos. Estamos hablando de The Clash, icono del movimiento punk y una de las bandas más influyentes de la cultura rock en el último medio siglo.

Ahora, Hinds consiguen llevar a su terreno y hacer sonar como propia una de las canciones más icónicas de la banda que lideró Joe Strummer. Las madrileñas presentan una versión de “Spanish Bombs”, resignificando una de las canciones elementales del repertorio de la mítica banda británica; y llevándola a un territorio en donde la frescura alborotadoramente eléctrica de las Hinds y el spanglish de la canción original, hace que suene como si hubiese sido compuesta para que ellas la canten.

Carlotta Cosials, una de las guitarristas y vocalistas del cuarteto, habla así sobre la versión: “Siempre nos ha encantado hacer versiones. Tal vez porque es la manera en la que empezamos a tocar, o tal vez porque ya hay tantas buenas canciones en el mundo que desearíamos haber escrito nosotras; que realmente disfrutamos “hindseándolas”… jaja. The Clash fue la banda favorita de mi madre y de los padres de Ade, por lo que siempre es bonito conectar generaciones a través de la música.

Como españolas, generalmente no nos apelan directamente canciones que hablen de Nueva York o Londres; por lo tanto, que The Clash decidiesen escribir una canción sobre nuestra Guerra Civil nos honra mucho. Decidimos grabar esta versión en el último día de estudio, prácticamente en directo, mientras grabábamos nuestro tercer álbum”