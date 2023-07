CanelaParty 2023 desvela sus horarios

CanelaParty vuelve a Torremolinos (Málaga) del 23 al 26 de agosto de 2023 con un portentoso cartel por el que pasarán, entre otros King Gizzard & The Lizard Wizard, Osees (única fecha en España), Karate, black midi, Nilüfer Yanya, Dry Cleaning, Panda Bear & Sonic Boom, Cave In, Nick Waterhouse, Shame, Noga Erez o Carpenter Brut.

Ya conocemos sus horarios. Toma nota:

CanelaParty por días

Miércoles 23 de agosto: Panda Bear & Sonic Boom (UK), Alien Tango, Jonathan Bree (NZ), Nilufer Yanya (UK), Pinpilinpussies, Repion, Rocío Márquez y Bronquio y La Trinidad. Acceso gratuito y para todos los públicos.

Jueves 24 de agosto: black midi (UK), Dry Cleaning (UK), Joe Unknown (UK), Karate (USA), Noga Erez (ISR), Pantocrator, Pony Bravo, Shame (UK), Squid (UK) y Los Yolos. Entrada de día: 45 euros más gastos.

Viernes 25 de agosto: Osees (USA), Bala, Biznaga, Las Ligas Menores (ARG), Mausoleo, Nick Waterhouse (USA), The Notwist (GER), Perro, Porridge Radio (UK), Snail Mail (USA) y Sorry (UK). Entrada de día: 50 euros más gastos.

Sábado 26 de agosto: King Gizzard & The Lizard Wizard (AUS), Alavedra, Brava, Carpenter Brut (FR), Cave In (USA), Crack Cloud (CAN), La Paloma, Les Savy Fav (USA), Lime Garden (UK), Mujeres, Sofía Kourtesis (PE) y Triangulo de Amor Bizarro. Entrada de día: 55 euros más gastos.

Entradas para CanelaParty

Últimas entradas de jueves y viernes y últimos abonos a la venta en este enlace