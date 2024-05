Cápsula de Sueños regresan con “Discobar Superstar”

Paco Tamarit (La Casa Azul, Serpentina, Señor Mostaza, San Francisco…) y María Ferrando hacen de aquello de “Mejor en casa que en ningún sitio” todo un arte. Pareja en lo musical y en lo real, unen fuerzas compositivas e interpretativas -ambos son músicos profesionales- para dar continuidad a un proyecto cuyos primeros frutos llegaron a nosotros en plena pandemia.

El EP de tres canciones Tu Mundo de Cristal (Elefant, 2020) fue todo un soplo de aire fresco en aquel encierro pandémico que a todos nos causó claustrofobia. Frente a eso, ellos decían “Me voy al trópico” y todo parecía de otro color. Su forma de entender el pop, tan afrancesada, tan vainiquera, tan sunshine, provocaba que les quisiéramos al instante. Música totalmente abrazable para tiempos convulsos.

Por eso se ha hecho tan larga la espera para que dieran continuidad a aquellas preciosas canciones. Regresan ahora en formato single (de momento, sólo digital) y con aires renovados. Sus canciones que, por supuesto, continúan siendo rematadamente pop, han virado desde una querencia más sixties a algo más contemporáneo, que huele a noventas vía Saint Etienne, a dosmiles vía Beach House y a todo el inmenso bagaje de esta familia que tiene su casa repleta de discos.

Un acervo inapelable, que se traslada al formato canción a través de “Discobar superstar”, composición de orfebre que nos traslada a la pista de baile más melancólica que podamos imaginar, invitándonos a eso tan bonito que es bailar triste. Que oiga, también hay que hacerlo de vez en cuando. Y bien que sienta. No contentos con esto, llega la ensoñación dream pop de “Universo particular”, que hace gala a su nombre demostrando que esta pareja no puede sonar a nadie más que a ellos. Dos perfectas píldoras de pop vaporoso e intangible, en definitiva, que no hacen sino provocar que deseemos muy fuerte que Cápsula de Sueños se prodigue mucho más ¿Para cuándo un lp?

