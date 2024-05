Queens of the Stone Age visitarán Fuengirola este verano

Queens of the Stone Age, la mítica banda de rock aclamada a nivel mundial, hará parada en Fuengirola dentro de su extensa gira internacional donde presentarán su último disco hasta la fecha, In Times New Roman… (Matador / Popstock!).

Con su inconfundible sonido y una carrera musical repleta de éxitos, el próximo 23 de junio de 2024, el grupo liderado por Josh Homme desembarcará en la ciudad malagueña con su imponente y enérgico directo, además, no estarán solos, pues estarán acompañados por una banda telonera aún por desvelar pero que promete una gran sorpresa.

La fecha en Fuengirola supone el estreno de Queens of the Stone Age en Andalucía en Marenostrum, ciclo de conciertos que este año cumple su novena edición.

Las entradas se pueden adquirir en el siguiente enlace.