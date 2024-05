Moby lanza colaboración con Benjamin Zephaniah

Moby tendrá nuevo disco el junio, un trabajo llamado Always Centered At Night en el que ha contadoc on la participación de Serpentwithfeet, Lady Blackbird, José James, Gaidaa y Benjamin Zephaniah.

Justo hoy se comparte una canción con éste último, escritor, poeta dub y rastafari británico fallecido el pasado mes de septiembre. Un tema llamado «Where Is Your Pride?» sobre el que comenta: «Como activista vegano y como hombre sabio y compasivo, Benjamin me inspiró durante muchos años. Espero que ‘where is your pride?’ honre su legado y también atraiga la atención de la gente sobre su vida, su trabajo y sus principios».

En paralelo a su nuevo trabajo, Moby realizará una gira por el 25 aniversario de su exitoso Play (1999) que de momento solo tiene fechas en Reino Unido.

Escucha ‘Where Is Your Pride?’ de Moby ft. Benjamin Zephaniah