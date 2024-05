Azkena Rock Festival cierra su cartel con Barry Adamson y Bala

El Azkena Rock Festival cierra su cartel. El histórico festival se celebrará del 20 al 22 de junio en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz, con actuaciones de cincuenta y seis bandas, incluyendo Queens Of The Stone Age, Band Of Horses, Sheryl Crow, Jane’s Addiction y L7. Además, se suman Barry Adamson y Bala.

El festival se fusionará con la ciudad en la Plaza de la Virgen Blanca con conciertos gratuitos y gastronomía. También se ofrecerá el Txiki ARF, un espacio para familias con conciertos, talleres y actividades infantiles y su poderoso Trashville.

Programación por días Azkena Rock Festival:

Jueves 20

18:00 Apertura de puertas

GOD:

19:05 BRIGADE LOCO

21:10 TY SEGALL

23:35 JANE’S ADDICTION

RESPECT:

18:15 TXOPET

20:05 WHISPERING SONS

22:30 TARQUE & LA ASOCIACIÓN DEL RIFF

01:00 BONAFIDE

TRASHVILLE:

20:15 OLD TIME SPOOKS

22:30 UKELELE JOE Y SUS HULA SHAKERS

02:00 ELOY RB

Viernes 21

VIRGEN BLANCA:

13:30 LISA & THE LIPS

17:30 Apertura de puertas

GOD:

17:30 BALA

19:20 BARRY ADAMSON

21:40 L7 plays “Bricks Are Heavy”

00:20 QUEENS OF THE STONE AGE

RESPECT:

18:25 DEA MATRONA

20:25 REDD KROSS

23:00 ARDE BOGOTÁ

01:55 DEMOLITION 23.

LOVE:

18:00 EZPALAK

19:20 LA PERRA BLANCO

20:50 THE RAIN PARADE

23:30 THE BLACK HALOS

01:50 THE REAL MCKENZIES

TRASHVILLE:

A GO-GO

18:30 GHALIA VOLT

20:00 JO CARLEY & THE OLD DRY SKULLS

22:20 THE KONGSMEN

01:00 LES GREENE

02:30 JUAN DE PABLOS Y SUS ALUMNOS RUNAWAY

04:30 CLARA LOBO AKA DJ WOLF-A

RAT HOLE

17:30-20:30 TXIKI ARF

02:00 LA GUERRERO

04:00 SR. LOBO

Sábado 22

VIRGEN BLANCA

13:30 THE PICKIN’ BOPPERS

17:00 Apertura de puertas

GOD:

18:05 PIL.T.

19:50 WARREN HAYNES BAND

22:00 SHERYL CROW

0:30 BAND OF HORSES

RESPECT:

17:30 ENTROPÍA

18:55 GLEN HANSARD

20:55 MAVIS STAPLES

23:25 ST. PAUL & THE BROKEN BONES

01:55 ALL THEM WITCHES

LOVE:

18:00 MOONSHINE WAGON

19:20 THE DETROIT COBRAS

20:50 THE PLEASURE FUCKERS

23:15 PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS

01:50 LENDAKARIS MUERTOS

TRASHVILLE:

A GO-GO

18:30 THE BANK ROBBERS

20:00 FUNTASMAS

22:15 TIBURONA

01:00 THE MUMMIES

02:30 PEP TONES

04:30 FOROAZKENAROCK DJS

RAT HOLE

17:30-20:30 TXIKI ARF

02:00 IKER DISCOFAGIA

04:00 AK PINTXADISCOS

Abonos Azkena Rock Festival:

Bonos:

Bono: 175€

Bono Gaztea (precio reducido para jóvenes de 15 a 23 años incluidos): 100€

Entradas de día:

Jueves: 50€

Viernes: 75€

Sábado: 75€

Venta: azkenarockfestival.com