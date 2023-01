Chico y Chica – Senadora (Austrohúngaro)

Desde el 2020 que los bilbaínos Chico y Chica van compartiendo canciones vía streaming, y todas están incluidas -debidamente arregladas y remasterizadas- en Senadora (Austrohúngaro, 2023), el quinto y fabuloso disco del dúo. Siempre con paso lento pero seguro.

José Luis Rebollo y Alicia San Juan tienen un algo que les hace, si no únicos, si desde luego especiales. Son gente con un sentido del humor innato, y que además saben tocar la tecla exacta, en este caso podríamos decir “el estribillo acorazado”, para tocar la fibra sensible del oyente. Rebollo -también conocido por su alias de Madelman que dejó para el recuerdo el gran Palais (1996)- hace poco dio unas declaraciones en la televisión autonómica vasca que decían que “eran un grupo difícil de comprender que hace una música exigente”, y eso se nota cada vez más en la gran capacidad que tienen para construir arreglos cada vez más mas inspirados, y narrar escenas cotidianas huyendo del lugar común. Es, y me gustaría subrayarlo, la colección de letras más inspirada de la pareja, y que entronca con una tradición excelsa que va desde Pet Shop Boys a Carlos Berlanga.

El diseño grafico es otro aspecto que destacar, y todo un acierto. La portada de Senadora recuerda a Palais, sí, pero aquí no estamos ante escenas deportivas sino que los puntos de colores representan a un hemiciclo, y la tipografía de letra es de una límpida belleza.

Las canciones son pirotecnia pop. Compuestas por la pareja durante estos últimos tres años -exceptuando “Steak Tartar”- aquí se pueden escuchar perlas como “Las Zarzas”, una narración sobre una relación tóxica –“Me quiero dar de baja de ti/Hay que ver la guerra que das”– que me rememora al electropop de Carlos Berlanga en Vía Satélite Alrededor De, y hasta hacen hablar a Santa Teresa de Jesús en la canción homónima con arreglos orquestales deluxe.

Más relaciones de dependencia retrata la vivaracha “Panorama” con grandes arreglos house; más destellos Dinarama tejen el hit invencible de “Mosquita Muerta”, mientras que en “Que Opinen Las Modelos” se acercan al costumbrismo del cuore y algo de Vainica Doble se queda flotando en el ambiente. “Doble Cuerpo” es el título de una película de Brian De Palma, y un poco de erotismo kitsch y de voyeurismo hay en la canción, aunque “Sí, Señorita” es una de las que más me gustan del lote con esos aires de soft porn, y con el brillo iridiscente de las delicias pop de Haruomi Honono. Grandes.

