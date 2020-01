Noel Gallagher desmiente la reunión de Oasis

Sigue el culebrón Oasis. Esa historia que llevamos escuchando desde hace más de una década y que de vez en cuando regresa a nuestras vidas. Hace pocos días te hablábamos de que Liam Gallagher había revolucionado al personal para insinuar el regreso de su banda para 2022, a lo que te recordábamos todos los rumores que han ido surgiendo desde su separación, para terminar la información poniendo muy en duda sus declaraciones.

Hacía tiempo que no escuchábamos hablar del tema a los Gallagher, después de los mil y un desmentidos de Noel los últimos tiempos. Pero llegó Liam y:

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) January 8, 2020