Chvrches reeditan su debut y lanzan tema inédito

Chvrches vuelven a la actualidad, después de que hace pocos días conociéramos que su cantante Lauren Mayberry se prepara para lanzar su primer disco en solitario que estará presentando en nuestro país el próximo mes de octubre.

Un anuncio que no será el fin de la banda como se empeñó en aclarar: «Desde que tenía 15 años, siempre, únicamente, he estado en una banda. Siempre deseé tanto pertenecer a algún lugar, ser parte del grupo, encajar. Pero a medida que navego / tropiezo a través de esta etapa de mi vida (los veinte realmente pasan volando, chicos), ha comenzado a sentirse como si hubiera cosas que quiero escribir, decir y hacer que necesitan ser realizadas por mi cuenta. Todos estamos seguros de que la historia de CHVRCHES tiene muchas más páginas aún por escribirse».

La banda escocesa ha anunciado una reedición de su álbum debut por su décimo aniversario. The Bones of What You Believe, que incluirá cuatro canciones inéditas de las sesiones originales del álbum y cinco grabaciones en vivo. Una de esas canciones es «Manhattan»

Sobre la nueva canción, Iain Cook comenta: «A finales del verano de 2011, Martin [Doherty] y yo nos juntamos después de haber hablado de hacerlo durante algunos años y comenzamos a crear algunas ideas basadas en sintetizadores en mi estudio en el sur de Glasgow. ‘Manhattan’ fue la cuarta idea en la que trabajamos juntos. Fue la primera vez que experimentamos con muestreos y fragmentos de nuestras voces, lo que se convertiría en uno de los rasgos distintivos del sonido de la banda. Líricamente, estábamos jugando con imágenes apocalípticas bastante abstractas, en este caso el Proyecto Manhattan. Fue justo en ese momento cuando invitamos a Lauren al estudio para que probara algunas voces adicionales».

La cantante Lauren Mayberry agregó: «‘Manhattan’ fue una de las primeras canciones que Iain y Martin me presentaron y enseguida sentí que era algo emocionante en lo que participar. Realmente mostraba muchas de las características que finalmente se volverían sinónimas de Chvrches y de cómo sonaría nuestro primer álbum. Es divertido escucharla ahora, sabiendo todo lo que vino después».

«The Bones of What You Believe» fue originalmente producido por la banda y grabado en el estudio Alucard de Cook en Glasgow, para luego ser mezclado por Rich Costey. El álbum fue remasterizado para la edición de aniversario por Gavin Lurssen, quien también masterizó el último álbum de Chvrches, Screen Violence.

Escucha ‘Manhattan’ de Chvrches