Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra playlist de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Margo Price – Stranger in a strange land

Electronic – Lucky bag

Glen Hansard – Sure as the rain

Blanco White – Silver beaches

Sufjan Stevens – So you are tired

The Miraculous Love Kids – Atmosphere / Heroes ft. Beth Gibbons

Future Islands – Deep in the night

The National – Alphabet City / Street invader

Guns n’ Roses – Perhaps

Death Cab For Cutie – An arrow in the wall

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Luback – Different trees

Luback han estrenado esta semana el vídeo de su último sencillo, «Different trees». La canción, inspirada a partes iguales por el sonido de Crosby, Stills & Nash y Alice in Chains, es el primer adelanto de su próximo disco. El vídeo, una pieza de animación hipnótica y original, ha sido creado por Alberto Martín Paz.

Portman – Drive

Ricardo Portman acaba de publicar su versión del tema «Drive» de R.E.M., siendo su primera canción no original publicada oficialmente. El tema se grabó en Madrid en 2021, regrabándose posteriormente en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en julio de 2023. Con esta versión Portman se aproxima al sonido minimalista de la banda de Athens en su álbum Automatic For The People de 1992.

Tigre y Diamante – Corredores de la India

Tigre y Diamante han publicado esta semana un nuevo sencillo, «Corredores de la India». Se trata de otro adelanto del que será su nuevo álbum. La canción, dirigida por un Hammond obsesivo, entronca con la música de los 60, especialmente con el garage y el sonido de la generación Beat.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.