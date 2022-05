Clan of Xymox actúan en Barcelona y Madrid

Clan of Xymox, Uno de los nombres míticos de la escena dark wave nos visitará dentro de su gira emprendida este año.

El proyecto que cuenta con más de 40 años de vida continúa en un estupendo estado de forma, como atestiguan los dos últimos lanzamientos publicados por la banda capitaneada por Ronny Moorings, Spider on the Wall (2020) e In Limbo (2021), que nos presentarán en directo dentro de su Spider in Limbo Tour, pasando el día 13 de mayo por Barcelona (Wolf Live) y el 14 de mayo por Madrid (Sala Copérnico). Compra tus entradas en este enlace.

Les acompañan como teloneros los italianos Ash Code, fieles herederos de su sonido y con un prometedor futuro por delante.