Descubre el primer EP de Norwen, The Starting Line

Norwen es el proyecto musical de Alberto Ortiz, riojano de poco más de 30 años afincado en Madrid tras pasar algún tiempo en Londres. De él te hemos hablado un par de veces en Muzikalia, primero en nuestra PlayList Emergente de la Semana para presentarte su primer sencillo, “Oh life”, y posteriormente para informarte del lanzamiento de un tema titulado “To keep my soul”.

Aquellas canciones nos abrieron las ganas de escuchar más canciones de Norwen y de poder tener en nuestras manos un disco completo. Eso ya ha sucedido: Norwen publicó hace unas semanas su primer EP, The Starting Line (Log Lady Records, 2022). Un disco para el que ha contado con la producción del prestigioso músico madrileño Andrés Costureras (Pshycotic Beats/Log Lady Records), con Pablo Chavarri a las guitarras y con el cello de Cristina Suey. El disco ha sido masterizado por Guille Mostaza en su estudio Alamo Shock.

Hay que decir que el resto de temas que no conocíamos han satisfecho las expectativas. The Starting Line es un disco breve pero variado, que pica un poco en diferentes estilos pero que mantiene un sonido coherente desde el principio hasta el final. Un sonido que se basa en un acercamiento muy particular a un neo-folk eléctrico, sofisticado, guitarrero y melódico. Desde esa maravilla que es “Oh life” que puede recordar a los momentos más pop de Sufjan Stevens hasta la emocionante “Silver road”, que navega ya profundamente en un folk acústico adornado con bellos coros y una armónica que, cuando entra, rasga el ambiente. “My other side”, con su ritmo clásico, recordando al rock and roll primigenio o al rockabilly, algo de lo que el propio autor se acaba sorprendiendo. La producción de Andrés Costureras, como no podía ser de otra forma, saca lo mejor de las canciones. “To keep my soul”, por ejemplo, es una buena muestra de ello.

Un disco que se sale de los referentes habituales para husmear en el mejor folk alternativo que se ha hecho en el siglo XXI. Además, absorbiendo esas influencias para crear algo personal y reconocible. Eso es The Starting Line, la carta de presentación de Norwen.

A continuación puedes escuchar el disco entero en Spotify.

Norwen en redes sociales:

Instagram

Twitter

Facebook