Cold Cave – Fate In Seven Lessons (Heartworm Press)

Cold Cave vuelven con su primer material desde que publicaran el EP You & Me & Infinity (2018). Una nueva dosis de synthpop con reminiscencias de post-punk añejo, en las que sintetizadores, cajas de ritmos y guitarras moduladas, acompañan a los de Wesley Eisold en siete nuevas canciones en las que continúan reivindicando los sonidos imperantes hace cuatro décadas.

Una portada demasiado inspirada en la del Power, Corruption And Lies (1983) de New Order, envuelve este mini LP que en momentos como “Night Light” remiten sin complejos al sonido de las épocas doradas de los de Manchester. En “Honey Flower” sin embargo, asoman los dejes propios de los primeros EPs de The Sisters Of Mercy o los The Jesus & Mary Chain de Barbed Wire Kisses (1988).

Sin embargo, lo más interesante del conjunto se encuentra en los temas en los que los de Los Angeles recurren a un estilo más reconocible como propio, por muchas influencias obvias que asomen en cada rincón de su música. Ahí está la oscura belleza de “Prayer From Nowhere”, los ambientes claustrofóbicos de “Psalm 23”, el genial teclado que acompaña “Happy Birthday Dark Star” o el pop siniestro de la bonita “Love Is All”.

Cold Cave han vuelto con un interesante glosario de tópicos del género actualizados para el siglo XXI, con los que continúan mostrándose como alumnos aventajados de la neo dark wave.

Escucha Cold Cave – Fate In Seven Lessons