The Mars Volta dan detalles de su regreso y estrenan otro tema

The Mars Volta están de vuelta oficialmente. La banda del guitarrista/compositor Omar Rodríguez-López y el cantante/letrista Cedric Bixler-Zavala surgió de las cenizas de los agitadores punk-rock de El Paso At The Drive-In en 2001. Con la misión de “honrar nuestras raíces y honrar nuestros muertos”, hicieron música que fusionaba los sonidos latinos en los que se crió Rodríguez-López con el punk y el underground en el que él y Bixler-Zavala se habían sumergido durante años, y las visiones futuristas que estaban aprovechando.

Los discos que siguieron fueron unas referencias únicas en su tipo, sus canciones de una complejidad impresionante también poseían una poderosa inmediatez emocional. Después de que el grupo se quedó en silencio, una legión de devotos (incluido Kanye West) mantuvieron un insistente toque de tambores para su regreso.

Ahora están de vuelta con un disco que por fin confirman llegará el próximo 16 de septiembre y será homónimo. Una obra que llega una década más tarde que Noctourniquet fue editado en el lejano 2012. Según la banda: «El nuevo álbum se deshace de algunos de los dogmas de larga data de la banda, con solo dos pistas que duran más de cuatro minutos, y los estilos progresivos vertiginosos y abrasivos de los álbumes anteriores están ausentes».

Tras «Blacklight» y «Blacklight Shine» estrenan una nueva canción, «Vigil».

Escucha ‘Vigil’ de The Mars Volta

Estas serán las canciones de lo nuevo de The Mars Volta

1. Blacklight Shine

2. Graveyard Love

3. Shore Story

4. Blank Condolences

5. Vigil

6. Qué Dios Te Maldiga Mí Corazón

7. Cerulea

8. Flash Burns From Flashbacks

9. Palm Full Of Crux

10. No Case Gain

11. Tourmaline

12. Equus 3

13. Collapsible Shoulders

14. The Requisition