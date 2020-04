Cristina, icono de la new wave, fallece por Covid

Estos días luctuosos no dejamos de lamentar desapariciones a la que sumamos una nueva. Cristina Monet-Palaci, más conocida como Cristina, ha fallecido a los 61 años a causa del Covid. La cantante neoyorkina formó parte de la new wave y sus grabaciones para ZE Records a fines de los años setenta y principios de los ochenta, tuvieron gran repercusión.

Cristina (1980) y Sleep It Off (1984), producido por Don Was, fueron sus grandes entregas, después de las cuales desapareció para volver unos años más tarde.

“Disco Clone”, “Drive My Car” y “Boleto al trópico” fueron algunos de sus singles más exitosos.