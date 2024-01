Cuarto episodio de ‘Desde Asia con Amor y Pop’

Si Indonesia fue claramente el país protagonista del tercer episodio de Desde Asia con Amor y Pop en este cuarto lo es Filipinas. Aunque he querido que el hilo conductor sea el tiempo de varias maneras. Me gustaría que este nuevo episodio sea una reivindicación de las canciones largas, de la calma y del sosiego que se echa en falta en el negocio musical y en nuestros hábitos como oyentes. También es un pequeño homenaje a esas bandas que a pesar de llevar muchos años en la escena no han perdido la ilusión y la pasión por la música y siguen en activo aunque su trayectoria haya sido corta en cuanto a material publicado.

Nuestro avión despega en Manila y aterriza en Tokio.

No tengo ninguna duda de que las canciones te van a gustar y sorprender.

Escucha el episodio 4 de ‘Desde Asia con Amor y Pop’

Suenan:

Outherhope «Holiday»

The Wellington «White Octuber»

Sharesprings «Pocketguides»

Reflections After Jane » When Morning Comes»

re:lapse «Timeless Memory»

The Braille Flowers «Just to See You»

Memory Drawers «Maybe»

Fogbow»Exhauted»

Teleheart «Blur»

Looprider «Sinking»