Cuenta atrás para Visor Fest, que llega dentro de un mes

Uno de los eventos más especiales de los surgidos estos últimos años es sin duda el Visor Fest. El festival boutique regresa los próximos 16 y 17 de septiembre con un cambio de sede. Será el recinto de La Fica, en Murcia, una ciudad fuertemente vinculada a la música en directo, quien acoja a partir de ahora el encuentro más esperado del final del verano.

El cartel, como es habitual desde su nacimiento, aúna grandes bandas de los 80 y los 90 en una programación sin solapamientos y que este año contará con un cartel que arranca el viernes 16 de septiembre con cuatro grandes formaciones, los incombustibles The Waterboys de Mike Scott, la fiereza pre-grunge de Mudhoney, la oscura contundencia afterpunk de New Model Army y los increíbles universos de los Lagartija Nick de Antonio Arias. Junto a ellos, una leyenda de los platos, Fran Lenaers, junto a los Djs locales Pepe Lee DJ y Fantabulosa DJ se encargarán de amenizar con sus sesiones los espacios entre conciertos.

El sábado 17 Visor Fest completará su programación con una jornada más orientada al pop, que viene encabezada por James, que presentan un álbum deslumbrante e inspirado como All The Colours Of You (2021). También estarán los geniales escoceses Teenage Fanclub, el regreso de los míticos Lightning Seeds y una nueva ocasión de disfrutar de algunos himnos de Australian Blonde. El siempre infalible David Kano sacará partido a la noche y dará por concluida la fiesta, escoltado por Kutxu DJ y Alesa DJ, a los que podremos disfrutar durante los intermedios.

La experiencia se completará con una oferta gastronómica tan ecléctica como suculenta. Hasta una media docena de corners y food trucks ofrecerán en Visor Fest sabores internacionales, platos vegetarianos y veganos, y opciones para alérgicos al gluten. FBI Murcia y sus imponentes hamburguesas, La Brújula Gourmet y su amplio catálogo de delicias orientales, el toque latino de Estación Mr. Meat y la variedad saludable de La Higuera son solo algunas de las cocinas que compondrán la oferta gastronómica del festival.

Entradas para Visor Fest

Las entradas (a la venta aquí) de día están disponibles en por tan solo 48 euros (+ gastos de gestión), mientras que los abonos se encuentran al fantástico precio de 69 euros (+ gastos de gestión). Asimismo, conviene recordar que Visor Fest ofrece también entradas más económicas para menores de edad y personas con movilidad reducida.