James – All The Colours Of You (Virgin)

La segunda juventud que James está viviendo los últimos tiempos es admirable. Que una banda surgida hace casi cuatro décadas brille en su decimosexto álbum como en sus mejores tiempos, es una anomalía que pocas veces ocurre. Los de Tim Booth parecen ser esa genial anomalía en la que refugiarnos siempre que les necesitemos, ellos siguen sacudiéndose el polvo y mostrándose impredecibles, atrevidos y terriblemente audaces.

All The Colours Of You no solo suena épico y conmovedor, sino que está plagado de himnos que añadir a su nutrida colección. Es un trabajo que suena a ellos, pero a la vez gracias a esas líneas de bajo sincopadas, ritmos electrónicos y sintetizadores, lo convierte en algo totalmente fresco. Una entrega más optimista que el intimidante Living in Extraordinary Times (2018), regada con esas letras tan personales que aunque en gran parte fueron compuestas antes de la pandemia, contienen múltiples referencias al confinamiento, el caos ambiental y la América de Trump.

Enfrentarse a sus canciones es toda una experiencia que inteligentemente abren con esa “ZERO”, tema que va calando como si retirásemos lentamente las cortinas y el sol fuera iluminando toda nuestra estancia llenándola de brillo. “All The Colors Of You” y “Recover” suenan familiares, a los James de siempre y mientras una aborda el trumpismo de una manera épica, la otra nos habla de la muerte del suegro de Booth por Covid de una manera conmovedora. Uno de los puntos álgidos llega con “Beautiful Beaches“, esa oda ecologista en la que suenan como The Killers matarían por sonar.

En “Wherever It Takes Us” dan un giro a su sonido más que interesante, mientras que “Miss America” lleva al disco a una reflexiva y maravillosa pausa acompañada con sus cuerdas y la sensación de que algo va a explotar en cualquier momento, manteniéndonos en una especia de puesta de sol eterna. Para aquellos que buscan algo más parecido a los James de antaño, canciones como “Isabella” les harán sentir en casa, con esos ecos que recuerdan a aquella lejana “Tomorrow”. Las percusiones y ecos shoegaze de la reflexiva “XYST” cierran el disco dejándonos con un regusto dulce, al que sabemos podremos recurrir en momentos tan extraños como estos.

