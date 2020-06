Estrenamos el nuevo vídeo single de De Marion

De Marion es el nombre artístico que utiliza Dario Serra, guitarrista italiano de Suzanne’ Silver, para su propio proyecto musical. Un proyecto que arrancó en solitario allá por el año 2005 con un álbum homónimo, al que siguió en 2008 My Kingdom for a Couch. Con posterioridad se ha ido uniendo gente a su aventura, siendo ahora su colaborador más estrecho Danilo Garro, del grupo Mashrooms, que se ocupa de la percusión y los sintetizadores.

En su música De Marion muestra una preferencia por el pop de dormitorio, el folk-blues hecho en casa, distorsiones, sampleados y también por el genio de gente como Syd Barrett.

El pasado mes de octubre De Marion publicó su último disco hasta la fecha, un LP llamado Down The Road Of Mainstream I Saw You, Canzone. Un trabajo al que ha dedicado los últimos años y que finalmente ha lanzado el sello Noja Recordings. Una de las canciones que incluye el LP es “Gibbous”, para el cual han preparado un vídeo extraño como la propia música, en blanco y negro, que estrenamos hoy en exclusiva en Muzikalia.

Si te ha llamado la atención lo que has escuchado, aquí te dejamos el resto del disco.

Puedes seguir a De Marion en redes sociales:

Instagram

Facebook

(la foto de cabecera es obra de Maria Vittoria Trovato)