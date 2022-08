Röysopp publican este viernes ‘Profound Mysteries II’, escucha dos canciones

Röysopp comparten dos nuevas entregas de su expansivo proyecto Profound Mysteries: “Let’s Get It Right feat. Astrid S” y «Control», ambos singles adelantos de Profound Mysteries II que se publicará este viernes 19 de agosto en [PIAS].

Hablando sobre “Let’s Get It Right feat. Astrid S”, Svein Berge & Torbjørn Brundtland miembros de Röysopp comentan: «Queríamos crear un espacio cálido y sensual que se adaptase al mensaje de la canción. Para nosotros, Astrid S tenía que ser parte de esa puesta en escena.»

Por su parte, Astrid a dicho sobre la colaboración: «Estoy muy emocionada por compartir otro de los temas de mi colaboración con Röyksopp, estoy muy contenta con como han quedado todas las canciones y no puedo esperar a que las gente las escuche.»

Berge y Brundtland describen «Profound Mysteries» como el mayor proyecto en el que Röyksopp se haya embarcado hasta la fecha. Captura a la perfección el sonido en el que han estado décadas trabajando y, al mismo tiempo, consigue expandirlo y presentar propuestas novedosas. Es una mirada al futuro y un homenaje a los artistas y géneros que les influenciaron.

Escucha ‘Let’s Get It Right feat. Astrid S’ y ‘Control’ de Röysopp