Curly Mane: fuertes ondulaciones rockeras

Curly Mane es un convincente e impresionante grupo de hard-rock de Madrid y se halla formado, actualmente, por Elena Pérez (voz y composición), Santi Urruela (bajo), Kash Pinippler (guitarra) y Carlos Badanelli (batería). No nos andaremos con rodeos ya de entrada: si lo que buscas es rock indestructible y de calidad, esta banda centropeninsular te lo va a ofrecer.

Iniciaron, con una sorprendente energía, su andadura de composiciones propias, en 2020 y acaban de estrenar su nuevo y formidable single titulado «Quién dice locura», en este 2023.

Para continuar presentando a este grupo a los lectores de Muzikalia, les formularemos ahora 7 preguntas, un número en concordancia con el nombre de esta sección, “7 minutos al día”.

1- Bienvenidos a la revista. Suena estupendamente el nombre de Curly Mane, el cual significa “Melena rizada”, imagino que por el tipo de peinado que lleva la magnífica cantante y principal compositora Elena Pérez. ¿Podéis contarnos más matices de cómo se os ocurrió colocar esta denominación para la banda, cuando la fundasteis hacia primeros de 2020?

Lo primero dar las gracias a Muzikalia por dejarnos este espacio, es un placer. Detrás de la pantalla, Elena.

El nombre de la banda fue una de las primeras cosas en materializarse. Antes incluso de comenzar la búsqueda de lxs músicos, la idea de grupo y lo que quería transmitir con él ya estaba clara. Con el tiempo hemos dado forma y seguimos moldeando y creando lo que es Curly Mane, ya que buscamos que sea una forma de expresión abierta y amplia con la que conectar con gran diversidad de personas. Efectivamente, el nombre hace alusión a un rasgo característico de Elena, como artista y frontwoman. Es una seña de identidad.

2- Vuestro sensacional, equilibrado y potentísimo primer EP, I need rock and roll, de 6 canciones en inglés editadas en 2021, posee un título que es toda una declaración de intenciones; como reza el tópico. Estoy más que de acuerdo con el gran Miguel Ríos, cuando cantaba eso de “el rock es un boomerang”. Vuestra mentalidad va en esa misma línea y respiráis este sacro género musical por todos vuestros poros, ¿no es así?

Cierto, hemos crecido con el Rock and Roll, ese sonido que cuando lo escuchamos por primera vez removió algo por dentro que hasta entonces no se había movido. En nuestro primer trabajo hemos querido mostrar un sonido clásico, ahora estamos trabajando en el nuevo álbum esta vez en castellano, y tratando de experimentar con varios sonidos y recursos que antes no habíamos utilizado. Nuestra esencia es rockera y así será siempre, y ahora buscamos darle una vuelta a ese rock, crear un nuevo sonido.

3- En el año 2022, Curly Mane lanzasteis vuestro primer single en castellano, «Angeles negros» (impecable tonada, bajo mi punto de vista), con un estilo aproximado al western-rock y ahora estrenáis el sencillo «Quién dice locura». ¿Cómo ha resultado el tránsito desde el inglés, el cual pronunciasteis en 2021 en el EP I need rock and roll, en dirección ahora hacia el idioma de Cervantes?

El castellano es mi lengua materna, que mejor manera de expresar lo que quiero expresar, contar aquello que tengo dentro y quiero compartir. Como artista tengo que emocionarme a la hora de interpretar, y lo cierto es que si lo hago en mi lengua la proyección es mucho mayor, el mensaje va a llegar con más fuerza. Esto no quiere decir que deje de cantar en inglés, ya que en ocasiones es lo más coherente con la obra artística.

4- El pasado 2022 actuasteis, de modo realmente brillante en mi opinión, en el programa Los Conciertos de Radio-3 en Televisión Española. ¿Cómo fueron vuestras sensaciones durante vuestra interpretación en esta prestigiosa emisión? Por otro lado, ¿como marcha vuestra agenda de apariciones en directo, para 2023?

Nos encantó formar parte de Los Conciertos de Radio 3, estamos muy agradecidxs por la oportunidad que nos dieron y las sensaciones fueron muy buenas. Ha sido la primera vez que damos un concierto sin público, como artistas es un gran paso interpretativo, algo nuevo y con lo que aprendimos un montón, y la verdad que nos encantaría repetir.

Actualmente estamos trabajando en nuevas canciones para entrar a estudio cuanto antes y a la vez, programando fechas por España que esperamos anunciar pronto.

5- Algunos de vuestros muchos espejos son Motorhëad, Guns N’ Roses, Black Sabbath, Pearl Jam, Joan Jett e incluso Little Richard. ¿Qué otros artistas de rock os agradan y os influencian?

Lxs artistas nacionales de rock que nos encantan son Morgan, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o los Zigarros.

Otrxs artistas que nos inspiran fuera del género clásico son Beyoncé, Pink, Paramore, Aurora, Avicci, Billie Eilish, Gotye… entre otrxs. Son artistas actuales y con diferentes estilos musicales a lxs que admiramos y escuchamos.

6- Además de la ya publicada «Quién dice locura», estáis preparando más canciones propias para este 2023; así que ¿qué tal va transcurriendo vuestro nuevo repertorio de estudio? ¿Nos podéis adelantar algún pequeño detalle acerca del álbum que estáis desarrollando?

Lo poco que podemos contaros es que tenemos muchísimas ganas de sacar los nuevos temas y ver el recibimiento del público. Pronto sacaremos nuevo single, además de seguir trabajando en el próximo álbum.

7- Muchas gracias por esta entrevista a uno de los Nuevos Representantes del Mejor Rock, en España, como considero a Curly Mane; los cuales prometen muchas más emociones eléctricas en el futuro. Os concedemos la última palabra en Muzikalia ¿Alguna dedicatoria que queráis hacer? ¿Algún mensaje, en especial, para vuestras/os seguidoras y seguidores?

Muchísimas gracias por apoyarnos y escucharnos, estamos trabajando duro para sacar lo mejor de Curly y esperamos que os guste lo nuevo que viene. Gracias Muzikalia por contar con nosotrxs.

Sed felices y libres.

Rock and Roll.

Podéis encontrar la música de Curly Mane, en este enlace: