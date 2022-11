Blur siguen ampliando fechas de su vuelta a los escenarios

Blur confirmaban hace pocos días su regreso a los escenarios para 2023. Lo que en principio iba a ser un concierto en Wembley (8 de julio) pronto se convirtió en dos (9 de julio), a los que se han ido uniendo más fechas.

La banda del vocalista, tecladista y guitarrista Damon Albarn, el guitarrista y vocalista Graham Coxon, el bajista Alex James y el batería Dave Rowntree harán gira el próximo año. Es un hecho en vista de las nuevas citas que ya son oficiales: Malahide Castle (24 de junio, Dublín) y el Beauregard Festival (6 de julio, Hérouville-Saint-Clair, Francia).

Han pasado siete años desde que Blur publicaban con su último disco hasta la fecha, The Magic Whip. Desde entonces, se han dedicado a diferentes proyectos, siendo Albarn el que ha tenido una actividad más frenética compatibilizando su carrera en solitario con Gorillaz y The Good The Bad And The Queen.

Seguimos esperando nuevas fechas, que esperamos pronto se confirme alguna en nuestro país.