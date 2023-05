Cuti Vericad estrena el segundo avance de su nuevo álbum

Cuti Vericad, músico, compositor y productor zaragozano, estrena el segundo sencillo del que será su nuevo disco en solitario titulado La Venganza del Samurai que llegará el próximo octubre. Un trabajo con producción cuidada y preciosista, repleta de referencias musicales, literarias y cinematográficas, características habituales en la obra de este artista independiente.

«No siempre todo sale bien» sigue a la vibrante «Big Sur», y llega en forma de clásica balada, tema progresivo que va construyendo un tema que va creciendo para terminar explotando, cuando Cuti deja claro su mensaje: «No siempre todo sale bien». Una valiente pieza para una sociedad con poca tolerancia a la frustración y que no sabe cómo lidiar con la derrota. El estallido de las redes sociales, donde constantemente nos mostramos como ganadores, junto con las baratas proclamas de los autodenominados gurús del autoconocimiento y superación como «No limits», «Yes we can», «Do It» y otras consignas, no han contribuido a crear una sociedad madura y realista.

No hay gloria sin dolor, ni risa sin llanto, ni vida sin muerte. A veces, a pesar de nuestros esfuerzos y dedicación, el resultado no es el esperado o deseado. Creer que siempre saldremos victoriosos ante cualquier desafío es simplemente un ejercicio infantil de ingenuidad ridícula.

En el vídeo, podemos ver a un Cuti radiante y triunfante mientras llega al Auditorio de Zaragoza, donde se llevará a cabo un concierto multitudinario. Este probablemente sea el concierto más importante de su carrera. A través de un largo plano secuencia, recorre los pasillos del auditorio, dirigiéndose a su camerino y luego avanzando con paso firme hacia el escenario, como un ganador convencido, donde finalmente alcanzará la gloria (o no).

Escucha ‘No siempre todo sale bien’ de Cuti Vericad