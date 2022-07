Damien Jurado – Reggae Film Star (Maraqopa)

A lo largo de una sólida carrera lejos de los focos, Damien Jurado ha ido firmando deliciosas colecciones de postales folk-pop de carácter marcadamente atemporal, capaces de ser escuchadas una y otra vez sin perder un ápice de la magia con el paso de los años, manteniendo vigente su encanto y dejando un poso cálido y fácilmente reconocible, con ese sabor al añorado hogar tras una larga estancia lejos de él y estableciéndose, de paso, como uno de los grandes hacedores de canciones de las últimas décadas. Difícil describir el placer que supone volver a reencontrarse con su privilegiado timbre y con sus melodías de seda, esas que invitan a perderse entre sus recovecos como si fueran unas sábanas que atraparan irremediablemente llevando a un estado de placidez del que se antoja casi imposible salir.

Su ritmo prolífico de trabajo le ha llevado a lanzar este notable Reggae Film Star (Maraqopa, 2022) apenas un año después de The Monster Who Hated Pennsylvania (Maraqopa, 2021) sin bajar el nivel y atesorando suficientes motivos a lo largo de su minutaje para acabar concluyendo que estamos ante otro gran trabajo del de Seattle.

Tras descubrir el placer de grabar gracias al equipo que formó entre 2010 y 2018 con el tristemente desaparecido Richard Swift, punto de inflexión en sus ya veinticinco años de recorrido, reconforta verlo con tanto que decir aún, como bien demuestra desde la estremecedora cadencia de la inicial “Roger”, haciendo pensar en grandes de la música americana como Bonnie Prince Billy, M. Ward o Bill Callahan sin dejar de sonar a él mismo. Su pegada permanece intacta como subraya el poder cautivador de maravillas del calibre de “Meeting Eddie Smith” o “What Happened To The Class of ’65?”, con cuerdas y piano marca de la casa, que hacen palpitar el corazón llevándolo al límite de la emoción. Todo esto sin renunciar a su innegable talento para firmar números de pop directo como “Day Of The Robot”, “What Happened To Paul Sand?” o “Taped In Front Of A Live Studio Audience”, donde deja entrar la luz sin alejarse de sus directrices más reconocibles.

Sus letras confesionales donde hay espacio para su propia experiencia como músico superviviente a penurias y sinsabores a lo largo de tantos años así como a lugares o personas que han ido marcando su vida en diferentes contextos, hacen de Jurado uno de esos autores que ensalzan la indisolubilidad de experimentar su música empapándose de sus textos al mismo tiempo. Compositor mayúsculo cuya trayectoria solo admite situarlo entre los mejores de su época y por el que parece no pasar el tiempo, consigue, una vez más, que volvamos a situar un disco suyo como uno de los más esperados y especiales de la temporada.

Escucha Damien Jurado – Reggae Film Star