Regresa nuestra versión para coleccionistas, la versión de Conexiones MZK para mecenas que puedes escuchar si has decidido apoyarnos cada mes, desde tan solo 1,5€. Hace pocos días pudiste escuchar nuestro especial The Jesus And Mary Chain, que mayormente estuvo representado en canciones menos habituales. Hoy lo completamos con quince versiones con las que los hermanos Reid nos han sorprendido durante su carrera.

Será un recorrido en orden alfabético en el que podremos comprobar de dónde viene su magia y cuáles son sus artistas favoritos, esos que fueron haciendo mella y dieron como resultado ese perfecto coctel entre melodía y distorsión. Escucharemos canciones de Prince, The Cramps, los Pink Floyd de Syd Barrett, The Pogues, The 13th Floor Elevators, Lee Hazlewood, The Beach Boys o Leonard Cohen, entre otros, pasadas por su personal tamiz.

Escucha el especial: 15 versiones de The Jesus and Mary Chain

