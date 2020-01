Daniel Johnston tendrá un disco póstumo

Daniel Johnston falleció a los 58 a causa de un ataque cardiaco el pasado mes de septiembre. Músico de culto, tipo peculiar donde los haya que influyó a un gran número de artistas.

El artista tendrá un disco más que añadir a su peculiar discografía. Su título será Chicago 2017 y verá la luz el próximo 31 de enero en vinilo a través de dBpm Records, el sello de Wilco. Grabado en la que fue su última gira por EEUU, su actuación de Chicago contó con invitados como Jeff Tweedy, Spencer Tweedy, James Elkington, Darin Gray o Liam Kazar. Chicago 2017 incluye 14 canciones de Johnston (más una versión de los Beatles), nueve grabadas en vivo en The Vic Theatre y cinco sacadas de la sesión que realizó el día anterior en el estudio de Wilco, The Loft.

Estas serán las canciones de lo último de Daniel Johnston:

Side A

1. The Story Of An Artist

2. Like a Monkey In A Zoo

3. Casper The Friendly Ghost

4. Hey Joet

5. Worried Shoes

6. Cold Hard World

7. Crazy Love

Side B

8. Girl Of My Dreams

9. Walking The Cow

10. Funeral Home

11. I’m So Tired

12. Speeding Motorcycle

13. True Love Will Find You In The End / Spirit World Rising / Funeral Home

Así suena “Worried Shoes”, su primer adelanto: