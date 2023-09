Diego Vasallo tendrá nuevo EP en octubre, ‘Malo ni bueno’

Diego Vasallo sigue ampliando su interesante discografía con un EP que llegará el próximo mes de octubre con el nombre de Malo ni bueno. El sucesor de Caemos como cae un ángel (Galerna, 2022), vendrá anticipado por la canción «De este lado», cuya creación visual podrás ver en exclusiva en Muzikalia el próximo miércoles 13 de septiembre.

Hablamos de creación visual y no de videoclip, porque estamos ante un trabajo realizado por el videoartista José Ramón da Cruz, considerado como uno de los creadores más significativos del vídeo español y cuya obra, tanto en cine experimental como en vídeo de creación, ha sido proyectada y premiada en más de cincuenta países. Su vinculación al mundo de la música viene avalada por su participación en el Proyecto audiovisual Federico García Lorca, de Granada a la Luna, en que creó una pieza visual en homenaje al poeta con música de Michael Nyman, y por su documental Geometría del Esplendor sobre el grupo de música industrial Esplendor Geométrico, que fue galardonado en festivales como el In-Edit y el Dock of the Bay.

Coincidiendo con el lanzamiento de Malo ni bueno de Diego Vasallo el próximo octubre, José Ramón da Cruz inaugurará una instalación videoartística sobre la Primera República en el Museo Centro de Arte Reina Sofía.

Antes llegará el tema «De este lado», que como decimos, podrás disfrutar a partir del próximo miércoles 13 de septiembre.