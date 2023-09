Especial Visor Fest (parte 2) en Era Magazine

Os damos la bienvenida a ERA Magazine, el podcast de la música independiente española, en esta segunda y última parte de los especiales que estamos realizando del Visor Fest, el festival que se celebra el viernes 22 y el sábado 23 de septiembre en Murcia, y que cuenta con tan solo 8 grupos que vamos a escuchar de nuevo junto a nuestro querido amigo, Manuel Pinazo, director de la revista online Muzikalia, como medio de comunicación oficial del festival, que también ha realizado un magnífico especial del festival en su podcast Conexiones MZK.

Con Manuel hemos escuchado las siguientes canciones:

Nada Surf: «Popular».

Inspiral Carpets: «This Is How It Feels».

The House Of Love: «Hey Babe».

Suede: «She Still Leads Me On».

OMD: «Bauhaus Staircase».

Echo & The Bunnymen: «Holy Moses».

The Primitives: «Spin-O-Rama».

Mercromina: «La gran aventura».